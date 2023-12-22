Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские подразделения "Центральной" группировки войск на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении продолжают выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 января сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер заметил, что контрабатарейная борьба позволила вскрыть и подавить свыше 70 расчетов полевой артиллерии местных националистов.

В районах Торского и Червонодибровского участков действиями подразделений мотострелкового полка при поддержке артиллерии и авиации отражены три атаки штурмовых групп 44 стрелкового батальона и 63 механизированной бригады ВСУ. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Около Серебрянского лесничества военнослужащими нанесено поражение подразделениям пятой бригады национальной гвардии Украины. На направлении за минувший день противник лишился до 280 человек личного состава убитыми и ранеными, трех бронированных машин, трех единиц автомобильной техники и орудия Д-30.

"Юг" нанес поражение ВСУ на донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России