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"Центр" отразил три атаки ВСУ у Торского и Червонодибровского участков

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Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские подразделения "Центральной" группировки войск на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении продолжают выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 января сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер заметил, что контрабатарейная борьба позволила вскрыть и подавить свыше 70 расчетов полевой артиллерии местных националистов. 

В районах Торского и Червонодибровского участков действиями подразделений мотострелкового полка при поддержке артиллерии и авиации отражены три атаки штурмовых групп 44 стрелкового батальона и 63 механизированной бригады ВСУ.

Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Около Серебрянского лесничества военнослужащими нанесено поражение подразделениям пятой бригады национальной гвардии Украины. На направлении за минувший день противник лишился до 280 человек личного состава убитыми и ранеными, трех бронированных  машин, трех единиц автомобильной техники и орудия Д-30.

"Юг" нанес поражение ВСУ на донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр савчук, всу, краснолиманское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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