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"Юг" нанес поражение ВСУ на донецком направлении

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Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские подразделения "Южной" группировки войск на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи. В частности, благодаря грамотным действиям военнослужащих удалось нанести поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины в районах Георгиевки, Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки.  Задачи реализованы при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерии. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 января сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. 

Потери ВСУ составили более 200 человек, два пикапа, боевая машина РСЗО "Химарс", САУ "Краб" и орудие Д-30.

Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

МО РФ сообщило о поражении танком Т-62М опорного пункта ВСУ на правом берегу Днепра.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вадим астафьев, всу, донецкое направление, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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