Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские подразделения "Южной" группировки войск на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи. В частности, благодаря грамотным действиям военнослужащих удалось нанести поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины в районах Георгиевки, Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки. Задачи реализованы при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерии. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 января сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев.

Потери ВСУ составили более 200 человек, два пикапа, боевая машина РСЗО "Химарс", САУ "Краб" и орудие Д-30. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

МО РФ сообщило о поражении танком Т-62М опорного пункта ВСУ на правом берегу Днепра.

Фото и видео: Минобороны России