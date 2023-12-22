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МО РФ сообщило о поражении танком Т-62М опорного пункта ВСУ на правом берегу Днепра

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Военнослужащие раскрыли подробности выполнения задачи на СВО.

Боевой экипаж российского модернизированного танка Т-62М при группировке войск "Днепр" с закрытой огневой позиции ликвидировал опорный пункт Вооруженных сил Украины, размещенный на правом берегу Днепра в Херсонской области. Потери противника в  рамках выполненной задачи составили до 15 человек личного состава убитыми и ранеными. Соответствующей информацией поделились представители пресс-службы министерства по обороне. Известно, что вблизи административного центра группы глубокой разведки выявили новые позиции противника. Командование приняло решение атаковать личный состав ВСУ за счет огня из танкового вооружения.

Экипаж Т-62М, используя складки рельефа местности, в течение нескольких минут прибыл на назначенную огневую позицию. После нескольких выстрелов и корректировки огня разведчиками опорный пункт ВСУ был уничтожен.

пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что отечественный танк оснащен новыми тепловизионными прицелами, а также комплексами наведения и средствами защиты. Экипаж корректируемый огонь по ВСУ с расстояния в три километра. 

МО РФ сообщило об уничтожении минометного расчета и позиций ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, сво, т-62м, танк, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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