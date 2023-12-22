МО РФ сообщило об уничтожении минометного расчета и позиций ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении работает "Гиацинт".

Российские боевые расчеты самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С" от "Западной" группировки сил ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении минометный расчет и замаскированные позиции Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией поделились представители пресс-службы министерства по обороне. Уточним, что объекты изначально выявили разведчики при помощи беспилотников. Далее координаты целей были направлены в пункт управления. Затем военнослужащие совершили удар.

Одна из самых интересных целей - радиолокационная система контрбатарейной борьбы иностранного производства, а так в основном работаем по артиллерии, по укрепрайонам, блиндажам. командир артиллерийского взвода с позывным "Омск"

Убедиться в уничтожении целей противника в режиме реального времени бойцам помоги кадры объективного контроля, полученные с дронов. По мнению командира взвода, техника "Гиацинт-С" является для артиллерийских подразделений "снайперской винтовкой", которое позволяет точно поражать объекты на больших расстояниях.

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Фото и видео: Минобороны России