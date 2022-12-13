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На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 70 солдат ВСУ

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Игорь Конашенков рассказал о работе "Востока" на СВО.

На Южнодонецком и Запорожском направлениях за последние сутки проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили до 70 человек личного состава Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам в рамках регулярного брифинга от 25 марта рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант заметил, что боевые задачи в регионе выполнялись войсками "Востока" при поддержке артиллерийских подразделений и ударов авиации. Силы противника были разбиты около населенного пункта Угледар и Новомихайловка, расположенных на территории Донецкой народной республики.

Общие потери противника на данных направлениях составили до 70 украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России уничтожили более 155 украинских военных на Донецком направлении.


Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, запорожское направление, игорь конашенков, минобороны, сво, южнодонецкое направление
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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