Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключился после срабатывания защиты

Отключение произошло в 05:04 утра 4 января.

Утром 4 января на Южно-Украинской АЭС в Николаевской области произошло отключение энергоблока номер три. Блок был отключен от энергосети действием автоматической защиты. Об этом сообщается на сайте электростанции.

Отключение произошло в 05:04 утра. Причины срабатывания защиты устанавливаются. НА АЭС сообщили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на станции, а также на прилегающей к ней территории не изменилось и находится в пределах нормы.

Это не первый инцидент, который произошел на Южно-Украинской АЭС за несколько последних лет. В июле 2018 года СБУ заявила о предотвращении аварии, которая могла бы привести к техногенной катастрофе. Кроме того, на АЭС неоднократно отключались энергоблоки из-за срабатывания аварийной защиты. Например, тот же третий энергоблок был отключен в январе 2017 года.

Ранее мы писали, что второй блок АЭС "Аккую" могут начать строить в I квартале 2020 года.