Церемония заливки бетона может состояться в марте.

Второй блок АЭС "Аккую" могут начать строить в I квартале 2020 года. Об этом сообщил "РИА Новостям" генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. По словам эксперта, работы на строительной площадке в Турции уже ведутся.

Официальная церемония заливки бетона будет возможна уже в марте следующего года. Напомним, что первый энергоблок станции начали строить весной 2018 года. Проект АЭС будет включать в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками. ВВЭР-1200 поколения "3+" соответствует международным стандартам безопасности. Стоимость реализации проекта оценивается в 20 млрд долларов. После строительства станции Россия получит право на управление АЭС.

Ранее Piter.tv писал о том, что первая в мире плавучая АЭС начала выдачу электроэнергии в сеть Чукотки.

Видео: YouTube/Büyük Projeler