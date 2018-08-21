Благодаря ей зажглась новогодняя елка.

Первая в мире плавучая АЭС начала выдачу электроэнергии в сеть Чукотки. ПАЭС получила название в честь академика Ломоносова. Генераторы синхронизировали с параметрами береговой сети. После этого их подключили к изолированной сети Чаун-Билибинского узла.

Информацию об этом сообщила пресс-служба Росатома. В компании рассказали, что для жителей Чукотского автономного округа этот день стал символичным. Перед праздниками благодаря плавучей АЭС в городе Певек зажглась новогодняя елка. К тепловым сетях Певека ПАЭС подключат только в 2020 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава МАГАТЭ назвал сериал "Чернобыль" HBO вымыслом.

Видео: YouTube/Росатом