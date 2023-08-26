Игорь Конашенков рассказал о работе "Востока" на СВО.

Вооруженные силы России на южнодонецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции отразили две атаки противника в районе Старомайорского. В общей сложности киевский режим лишился порядка 200 человек личного состава, танка, самоходной артиллерийской установки М109 Paladin американского производства, САУ Krab польского изготовления и двух гаубицы Д-30. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 августа сделал официальный представитель министерства по обороны России. Генерал-лейтенант добавил, что задачи выполнялись силами подразделений "Восточной" группировки сил при участии огня артиллерии и авиации.

Отразили две атаки 31-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Генерал-лейтенант пояснил, что в районе населенного пункта Урожайное ДНР российскими специалистами пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Российские военные отразили три атаки ВСУ у Работино.

Фото и видео: Минобороны Россиии