Видео: на Воскресенской набережной "притерлись" друг к другу четыре автомобиля

Они заняли две полосы.

На Воскресенской набережной в сторону Смоленской набережной произошло ДТП с участием четырех машин. Об этом днем 25-го июня сообщил корреспондент Piter.TV.

Автомобили столкнулись сразу же после Литейного моста перед поворотом на Потёмкинскую улицу. Две полосы оказались перекрыты.

По данным сервиса "Яндекс.Карты" движение на этом участке практически полностью парализовано. Средняя скорость составляет 5 км/ч.

Ранее Piter.TV сообщил о дорожных работах в Невском и Адмиралтейском районе.

Видео: Piter.TV