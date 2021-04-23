  1. Главная
На Витебском проспекте в Петербурге образовалась пробка из за резкого перекрытия
Сегодня, 20:41
На Витебском проспекте в Петербурге образовалась пробка из за резкого перекрытия

Водители столкнулись с неожиданным закрытием движения от Пушкина до Шушар.

На Витебском проспекте в Санкт-Петербурге вечером 12 сентября образовалась пробка из-за внезапного перекрытия движения. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты".

По информации онлайн-сервиса, ограничения начали действовать с 16:30. Движение оказалось закрыто на участке от Пушкина до Шушар. Жители сообщили, что перекрытие стало неожиданным — никаких объявлений от городских служб не поступало. Из-за этого въезд в Шушары оказался затруднён.

Несмотря на заторы, ситуация на дороге оставалась спокойной. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге мужчину будут судить за нападение на соседа по "коммуналке" с толкушкой и угрозы убийством. 

Фото: Piter.TV 

