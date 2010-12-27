На "Выборгском пикнике" разыграют 2 билета на морской круиз

Две подарочные карты на круиз теплоходом m/s Camilla разыграет представительство Лаппеенранты.

В субботу, 28 июля, на II гастрономическом фестивале "Выборгский пикник" разыграют 2 билета на морской круиз. Об этом сообщается в группе "Представительство Лаппеенранты".

После обеда на фестивале будут представители города Лаппеенранта и Туристско-информационного центра. Среди посетителей стенда Представительства и разыграют 2 подарочные карты (на одного человека) на круиз теплоходом m/s Camilla. Воспользоваться подарком можно будет в этом или следующем, 2019 году.

Также для посетителей в течение дня будут проходить всевозможные мастер-классы, например летние охладительные напитки для приготовления в домашних условиях от "Creep Pub" или оригинальный мастер-класс "Сюрприз для гостей" от ресторана "Чемпион" и Бургерной "12.93".

Также, сегодня мы сообщали о том, что на доску почета попала Зоя Васильевна, которая уже 50 лет почти каждый день занимается уборкой Красной площади Выборга.

Фото: Представительство Лаппеенранты/ ВК