Доска почета. Выборгский район: Зоя Буланова

Зоя Васильевна уже 50 лет почти каждый день занимается уборкой Красной площади Выборга. За неоценимый труд Зою Васильевну поместили на городскую доску почета.

Зоя Васильевна Буланова уже 50 лет почти каждый день в 6 утра выходит на уборку Красной Площади Выборга. Начинала Зоя еще совсем молодой девушкой и настолько полюбила свою работу, что всю жизнь посвятила чистоте города. В этом году Зоя Васильевна во второй раз оказалась на доске почета Выборгского района. И это далеко не единственное её достижение за невероятно долгий трудовой стаж. Доску почета комбината она занимала целых шесть раз, в 1972, 1974, 1977, 1978, 1981 и в 1982 годах.

По словам коллектива комбината благоустройства, она зарекомендовала себя пунктуальным, добросовестным и инициативным сотрудником. Именно ей доверяют обучать прибывших на работу новичков, а в личной беседе, мастер признается, что кроме как ей, никому бы не доверил такой значимый объект, как Красная площадь.

За заслуги в работе, трудовой коллектив МУП "Комбинат благоустройства" на общем собрании в феврале выдвинул Зою Васильевну на городскую доску почета (протокол общего собрания №15 от 02.02.2018 г.).

Теперь фотография Зои Васильевны стоит в одном ряду с другими неоценимо значимыми для города людьми.

Страница Зои Васильевны Булановой: "Доска почета" Выборгского района Ленинградской области, Зоя Васильевна Буланова