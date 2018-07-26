Доска почета. Выборгский район: Зоя Буланова

Зоя Васильевна Буланова уже 50 лет почти каждый день в 6 утра выходит на уборку Красной Площади Выборга. Начинала Зоя еще совсем молодой девушкой и настолько полюбила свою работу, что всю жизнь посвятила чистоте города. В этом году Зоя Васильевна во второй раз оказалась на доске почета Выборгского района. И это далеко не единственное её достижение за невероятно долгий трудовой стаж. Доску почета комбината она занимала целых шесть раз, в 1972, 1974, 1977, 1978, 1981 и в 1982 годах.
По словам коллектива комбината благоустройства, она зарекомендовала себя пунктуальным, добросовестным и инициативным сотрудником. Именно ей доверяют обучать прибывших на работу новичков, а в личной беседе, мастер признается, что кроме как ей, никому бы не доверил такой значимый объект, как Красная площадь.
За заслуги в работе, трудовой коллектив МУП "Комбинат благоустройства" на общем собрании в феврале выдвинул Зою Васильевну на городскую доску почета (протокол общего собрания №15 от 02.02.2018 г.).
Теперь фотография Зои Васильевны стоит в одном ряду с другими неоценимо значимыми для города людьми.
Страница Зои Васильевны Булановой: "Доска почета" Выборгского района Ленинградской области, Зоя Васильевна Буланова