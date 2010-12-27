В эти выходные состоится гастрономический фестиваль "Выборгский пикник"

Стартует II гастрономический фестиваль в субботу, 28 июля.

В центре Выборга 28-29 июля под открытым небом пройдет II гастрономический фестиваль "Выборгский пикник". Об этом сообщает ппресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Начнется он в 11:00 на набережной 40-летия ВЛКСМ, торжественное открытие состоится в 13:00.

Жителям и гостям Выборга повара предложат блюда английского стрит-фуда, мексиканской, азиатской и восточной кухонь. Также на фестивале можно будет попробовать авторские бургеры, выборгские блюда времен средневековья и выборгский крендель.

Для посетителей в течение дня будут проходить всевозможные мастер-классы, например летние охладительные напитки для приготовления в домашних условиях от "Creep Pub" или оригинальный мастер-класс "Сюрприз для гостей" от ресторана "Чемпион" и Бургерной "12.93".

Отметим, в этом году на фестиваль прибудет порядка 20 участников, которые готовят не только вкусные блюда, но и "вкусные" скидки для последующего посещения их ресторанов.

Организаторами выступают НП "Совет предпринимателей", администрация МО "Выборгский район".

Также в эти выходные в Выборгском замке состоится турнир Святого Олафа.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО; pixabay.com