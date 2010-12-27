В Выборгском замке состоится турнир Святого Олафа

В последние выходные этого месяца (28-29 июля).

Военно-исторический фестиваль "Турнир Святого Олафа" пройдет 28-29 июля в Выборгском замке. Об этом сообщает пресс-служба музея.

В средневековом замке соберутся доблестные рыцари, прекрасные дамы, менестрели, купцы с диковинными товарами и ремесленники. На ристалище сойдутся как уже знаменитные, доблестные воины, так и те, кто еще только хочет получить звание рыцаря. Судить их будут опытные маршалы и прекрасные дамы.

Военно-исторический фестиваль - это не только сражения, но и завораживающий праздник средневековой культуры. На сцене будут выступать театралы и повсюду будет слышна старинная музыка. Также гости смогут познакомиться с большим количество средневековых ремесел, посетить роскошную ярмарку, интереснейшие мастер-классы. В ходе фестиваля состоится первый симпозиум палачей, на котором "заплечных дел мастера" поделятся опытом друг с другом и продемонстрируют свои умения публике.

Предварительная программа

28 июля

11:00 – начало работы исторической ярмарки и средневековых развлекательных площадок

12:00 – Торжественное открытие Фестиваля, выступления музыкальных коллективов

С 13:00 до 20:00 –Рыцарский "Турнир Святого Олафа", а так же концертно-развлекательной программы.

21:00 – окончание первого дня Фестиваля

29 июля

11:30 – начало работы исторической ярмарки и средневековых развлекательных площадок

12:00 – Торжественное открытие второго дня Фестиваля, выступления музыкальных коллективов

13:00 –Рыцарский "Турнир Святого Олафа", а так же концертно-развлекательной программы.

17:30 – окончание второго дня и закрытие Фестиваля

На этих выходных в Выборге проходил ежегодный военно-исторический фестиваль "Рыцарский Замок".

Фото: пресс-служба Выборгского замка