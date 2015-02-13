Полиция нашла Вячеслава Бородина мертвым в квартире.

На Урале директор школы погиб после проверок. Об этом сообщили журналисты издания URA.RU со ссылкой на силовые структуры по Челябинской области. По данным источника, трагедия произошла в городе Златоусте с главой учебного учреждения под номером один. Вячеслава Бородина нашли мертвым в своей квартире.

По предварительной информации, утром 2 марта мужчина отвел в садик младших детей. После чего вернулся домой, где во второй половине дня и обнаружили его тело. Признаков криминальной смерти нет. источник СМИ

В администрации города подтвердили о смерти должностного лица. Глава Златоуста Максим Пекарский выразил коллективу школы глубочайшие сожаления о потере коллеги. Советник мэра Алексей Коновалов заметил, что Бородин многое сделал для системы образования, поэтому его смерть затронула не только близких людей, но и весь город.

Правоохранительные органы проводят обыски в захваченном монастыре на Урале.

Фото: сайт школы