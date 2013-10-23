Газоснабжение качканара должно быть восстановлено в понедельник 22 февраля.

На Урале более 960 домов остались без газа из-за пожара на газопроводе в Качканаре. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на прокуратуру Свердловской области. Специалисты дадут правовую оценку соблюдению прав потребителей на бесперебойное снабжение коммунальными ресурсами. По предварительной версии, отключение газа произошло из-за разгерметизации фланцевого соединения на выводе распределительной станции.

Прокуратура Качканара организовала проверку в связи с аварией на сетях газоснабжения, в результате которой жильцы 961 частного дома остались без газоснабжения...По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования. заявление прокуратуры региона

Напомним, что инцидент в регионе зафиксирован вечером 21 февраля. В администрации Качканара заявили, что без газоснабжения находятся жители 961 частного дома. Также около 10,5 тысяч квартир остались без возможности приготовления пищи. Известно, что в штатном режиме 436 многоквартирных зданий чиновники смогли обеспечить теплом за счет перевода котельной на резервный источник топлива (мазут). Городские власти развернули три пункта обогрева в местных школах. Из 961 дома, оставшихся без коммунальных ресурсов, в 360 имеется отопление, так как они были подключены к централизованной системе отопления.

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