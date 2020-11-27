На Украине заявили о военном паритете Киева и Москвы

В офисе президента страны уверены, что после прямого вооруженного конфликта с Украиной Россия утратит боеспособность на несколько лет.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Москвы нет решающего преимущества над Киевом. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Россия 24".

Арестович выразил уверенность, что после прямого вооруженного конфликта с Украиной Россия утратит боеспособность на несколько лет. Однако он не разъяснил, на чем основываются данные выводы.

У России нет решающего преимущества над нами, такого нет и не будет. Российские генералы - профессионалы. Думаю, они доносят это до сведения своего политического руководства. Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины

Ранее глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует разрывать дипломатические отношения с Москвой из-за выборов в Государственную Думу. По его словам, прекращение сотрудничества должно было произойти в 2014 году.

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