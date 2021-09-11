В "Батькивщине" оценили потерянный космический потенциал Киева.

На Украине заявили о провале космических программ. Об этом во время брифинга в Верховной Раде рассказал местный парламентарий, представляющий политическую партию "Батькивщина". Сергей Тарута заметил, что Киев провались сразу несколько космических программ. При этом на проекты было выделено порядка двух миллиардов долларов.

По проекту "Морской старт" Украина потратила 200 миллионов долларов, по "Циклону-4" - 672 млн, по"Лебедю" - убытки составили 350 миллионов. И в результате этот спутник находится в Красноярске, и до сегодняшнего дня у космического агентства нет четкой программы, что делать дальше. Сергей Тарута, украинский депутат

Политик считает, что Украине следует заниматься развитием огромного космического потенциала, доставшегося стране еще от Советского Союза. Однако из имеющихся 33 предприятий работающими остались только шесть, но и они остаются в тяжелом положении. Тарута подчеркнул, что сотрудникам практически не выплачивается зарплата, а также Киев не имеет четкой государственной программы, чтобы предпринимать конкретные действия по космическому направлению.

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Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада