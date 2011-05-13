На Украине запретили продавать и покупать недвижимость

Министерство юстиции не может допустить незаконной смены собственности. Ситуация в стране по-прежнему напряженная.

Власти Украины запретили покупку и продажу объектов недвижимости. Об этом заявил глава министерства юстиции страны Денис Малюська в эфире телеканала "Украина 24".

Журналист попросил прокомментировать Малюську сообщение о невозможности купить или продать недвижимость в стране. Он подтвердил эту информацию, апеллируя тем, что доступ к реестрам ограничен. Министерство не может допустить незаконной смены собственности. Ситуация в стране по-прежнему напряженная. По словам министра юстиции Украины, все услуги ведомства на данный момент работают с перебоями. Это никак не зависит от ситуации в конкретном населенном пункте. Сбои в работе происходят на всей территории страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "России 1" напомнила, что Москва до последнего призывала к диалогу по Украине.

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