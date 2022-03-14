Захарова: Москва до последнего призывала к диалогу по Украине

МИД России был нацелен на переговоры до 22-23 февраля. Эта точка зрения стала позицией страны в вопросе кризиса на Украине.

Россия до последнего предлагала решить вопрос с кризисом на Украине путем переговоров. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, США и Франция отказались обсуждать этот вопрос. Об этом она упомянула в эфире "России 1" в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

МИД России был нацелен на переговоры до 22-23 февраля. Эта точка зрения стала позицией страны в вопросе кризиса на Украине.

МИД готов к ведению переговоров. Отказались – США и Франция. США, как главный, так сказать "по тарелочкам", что касается Украины и вопросов глобальной безопасности в диалоге с Россией, а Франция – как посредник. Мария Захарова, МИД России

По мнению Захаровой, Запад не может "кричать" о том, что все опции были исчерпаны или что это "агрессия на пустом месте". Россия до последнего взывала к разуму и совести.

Ранее мы сообщили, что Захарова прокомментировала высказывание Кулебы о Путине.

Видео: Telegram/Мария Захарова