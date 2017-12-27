На Украине запретили показ фильма "Матильда"

Украинские власти запретили прокат российского фильма "Матильда" на территории страны.

На Украине запретили прокат российского фильма "Матильда", сообщает ТАСС. Как сообщил член экспертного совета при государственном агентстве по вопросам кино Украины Дмитрий Капранов, причина запрета - участие в фильме музыканта, который находится в "черном списке".

"Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете. А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из чёрного списка — это нитраты, они есть, значит, продукция считается ядовитой", — приводит его слова телеканал "1+1".

Можно отметить, что ранее Министерство культуры Украины составило список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Этим людям был запрещён въезд в страну. В перечне более 140 российских артистов, режиссёров, журналистов и телеведущих.

Напомним, что 20 сентября 2017 года в Петербурге премьерный показ "Матильды" прошел с полицией и кинологами. Показ фильма прошел в выставочном комплексе "Экспофорум". На него прибыли не только кинопрокатчики, но и сотрудники кинологической службы.

Фото: ТПО Рок