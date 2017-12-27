На Украине запретили показ фильма "Матильда"

На Украине запретили прокат российского фильма "Матильда", сообщает ТАСС. Как сообщил член экспертного совета при государственном агентстве по вопросам кино Украины Дмитрий Капранов, причина запрета - участие в фильме музыканта, который находится в "черном списке".
"Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете. А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из чёрного списка — это нитраты, они есть, значит, продукция считается ядовитой", — приводит его слова телеканал "1+1".
Можно отметить, что ранее Министерство культуры Украины составило список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Этим людям был запрещён въезд в страну. В перечне более 140 российских артистов, режиссёров, журналистов и телеведущих.
Напомним, что 20 сентября 2017 года в Петербурге премьерный показ "Матильды" прошел с полицией и кинологами. Показ фильма прошел в выставочном комплексе "Экспофорум". На него прибыли не только кинопрокатчики, но и сотрудники кинологической службы.
Фото: ТПО Рок