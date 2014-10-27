В Петербурге премьерный показ "Матильды" с прошел с полицией и кинологами

В Петербурге прошел закрытый показ нашумевшего фильма "Матильда" в выставочном комплексе "Экспофорум". На него прибыли не только кинопрокатчики, но и сотрудники кинологической службы.

Как стало известно Piter.tv, в Петербурге в выставочном комплексе "Экспофорум" прошел закрытый показ самого нашумевшего фильма "Матильда". Картину показали для прокатчиков, журналистам проход в кинозал был закрыт.

Стоит отметить, что показ "Матильды" начался в 21.00, но на сайте "Экспофорума" такой информации не было. Последним фильмом на 20 сентября, по данным сайта, является картина "За гранью реальности", которая идет с 19.00 до 20.00.

Очевидцы сообщают, что на специальном показе "Матильды" были не только кинопрокатчики, но и сотрудники кинологической службы, которые тщательно следили за порядком.



Фото: Instagram/ svetlanasv29, zioaklim