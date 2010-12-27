Матильда раскрыла подробности развода с Сергеем Шнуровым 

Экс-супруга лидера группировки "Ленинград" отметила, что новая свадьба бывшего супруга стала для нее полной неожиданностью.

В понедельник, 18 февраля, в сети появилось интервью с бывшей женой лидера группировки "Ленинград" Матильдой Шнуровой. Видеоролик опубликован на канале Ксении Собчак.

По словам экс-супруги Сергея Шнурова они расставались постепенно.

Было что-то большое. Образно говоря, был построен большой дом. И, конечно, он разваливался постепенно. Трещина одна, другая, ураган налетел оттметила она

Также Матильда отметила, что новая свадьба бывшего супруга стала для нее полной неожиданностью и " еще в процессе обработки этой информации".

Интервью двух див российского шоу-бизнеса проходило в уютной обстановке, в постели, с бокалами вина.

Напомним, что в конце октября 2018 года Сергей Шнуров женился на 26-летней светской львице Ольге Абрамовой. До этого музыкант был женат на танцовщице и хозяйке ресторана "КоКоКо" Матильде Шнуровой.

Ранее мы сообщали о том, что Шнуров в стихотворной форме поздравил Маетного с получением "Порно-Оскара"

Фото: Ксения Собчак/YouTube