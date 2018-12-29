Шнуров в стихотворной форме поздравил Маетного с получением "Порно-Оскара"

Певец предложил российским властям подарить победителю "Мерседес".

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихотворной форме поздравил петербуржца Алексея Маетного с получением престижной награды — "Порно-Оскара". В своем стихотворении музыкант предложил российским властям подарить победителю "Мерседес".

Напомним, церемония вручения премии AVN Awards, которой награждают лучших актеров фильмов для взрослых, состоялась в США 26 января. Одним из лауреатов так называемого "Порно-Оскара" стал уроженец Петербурга Алексей Маетный. Мужчина, более известный под псевдонимом Markus Dupree, был представлен сразу в 26 номинациях. Эта статуэтка стала для него восьмой. На этот раз премия досталась актеру за номинацию "Лучшая сцена втроем".

Ранее мы писали, что стали известны номинанты на премию "Оскар-2019".

Фото: Instagram / shnurovs, real.piter