Российские порноактеры забрали четыре "Порно-Оскара"

Алексей Маетный, известный под именем Маркус Дюпри, выиграл сразу в трех номинациях.

Российские порноактеры Юлия Чиркова и Алексей Маетный выиграли сразу в четырех номинациях на премии AVN Awards, также известной как "Порно-Оскар". Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Юлия Чиркова получила награду за участие в фильме с лучшей групповой сценой. Компанию ей составили афроамериканец Джейсон Лав и американка Элла Хьюс.

Чиркова известна в мире порноиндустрии под псевдонимом Джиа Лисса (Jia Lissa). На премии AVN Awards она также была номинирована в категориях "Лучшая лесбийская сцена секса в иностранном фильме" и "Лучшая новая иностранная актриса"

Сразу три "Порно-Оскара" унес с собой россиянин Алексей Маетный, он же Маркус Дюпри. Актера признали лучшим в сцене секса с двойным проникновением, в сцене группового секса и в сцене секса втроем – М/Ж/М.

Церемония награждения прошла в Лас-Вегасе 26 января. Эта награда считается наиболее значимой в индустрии кино для взрослых.

Впервые церемония награждения премией AVN Awards прошла в феврале 1984 года. Теперь мероприятие носит ежегодный характер. Чтобы стать номинантом, необходимо чтобы релиз фильма состоялся в период между 1 октября (за два года до церемонии) до 30 сентября года, который предшествует церемонии.

Всего существует около сотни номинаций, часть из них относится исключительно к жанру порно, другая ничем не отличается от прочих кинопремий, например, "Лучшая операторская работа" или "Лучшая звукорежиссерская работа".

С 1986 по 1998 гг. награда присуждалась гей-порнофильмам. Однако постоянно увеличивающееся количество номинаций в этом жанре привело к созданию в 1999 году отдельной ежегодной премии в области гей-порнофильмов - GayVN Awards.

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Фото: Instagram / themarkusdupree, jialissareal, Википедия / Toglenn

Видео: YouTube / Durex Russia