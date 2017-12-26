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Петербуржец стал "лучшим порно-актером" на высшей американской премии "для взрослых"
Сегодня, 13:40
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lesjasap
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Петербуржец стал "лучшим порно-актером" на высшей американской премии "для взрослых"

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Петербуржец Алексей Маетный получил четыре статуэтки на "порно-Оскаре" в Лос-Анджелесе.

Петербуржец Алексей Маетный получил четыре награды на премии AVN Awards, более известной как “порно-Оскар”. В частности, он победил в номинации “лучший актер 2018 года”. Фотографии с позолоченными статуэтками мужчина разместил в своем аккаунте в социальной сети Инстаграм. 
 
 
Победитель поблагодарил премию за “принятие” тяжелой работы в Америке. Алексей маятный проживает в Лос-Анжелесе. Там же он снимается в фильмах для взрослых под псевдонимом Маркус Дюпри. 
 
Свою первую награду петербуржец завоевал в 2017 году. Тогда он получил три статуэтки. В Этом году он был номинирован в 22 категориях. 
 
 
Фото: Instagram/themarkusdupree
Теги: avn awards , лучший актер , победа , порно-оскар
Категории: Новости СПб

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