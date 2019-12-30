"Родилась не в том теле": Ирина Шейк призналась, что хотела сменить пол

После смерти отца супермодель пережила страшное потрясение.

Путь 34-летней Ирины Шейк из родного Еманжелинска Челябинской области до мировых подиумов оказался тернист. Девочка из небогатой семьи была вынуждена начать рано работать и далеко не сразу попала в модельный бизнес. На пути к славе с Ириной случались разные вещи, и одна из них едва не загубила карьеру и личную жизнь звезды.

В интервью британскому Vogue Шейк рассказала, что после смерти отца пережила страшное потрясение и всерьез подумывала о смене пола. Она призналась, что всегда чувствовала, что родилась не в том теле, что "должна была стать мальчиком". Модель не знает, почему так думала, возможно, потому что ее отец хотел сына. Когда он скончался, 14-летняя Ирина подумала: "Поскольку я парень, сейчас настало время мне заботиться о семье - маме и старшей сестре".

Позже Шейк переросла все это, и теперь ей нравится быть женщиной. "Но я хорошо помню то чувство", - делится с поклонниками супермодель. Также она призналась, что, не смотря на внешнюю холодность, она очень ранимый человек и часто плачет. Тяжело далось расставание с актером и отцом ее дочери Брэдли Купером, счастье с которым длилось четыре года.

"Два великих человека не могут составить хорошую пару. Я думаю, нам очень повезло, что мы испытали то, что у нас было друг с другом. Но жизнь без Б. – это новая почва", - заключила девушка.

Шейк и Купер начали встречаться весной 2015 года, в 2017 году у них родилась дочь Лея. По одной из версий, причиной расставания стала несостоявшаяся свекровь Ирины, которая якобы всячески оберегала от женитьбы взрослого сына. По другой версии, разлучницей стала Леди Гага – партнерша Брэдли по фильму "Звезда родилась". Однако, как оказалось, коллеги просто изображали роман на публике, чтобы подогреть интерес к фильму.

Фото, видео: Instagram / irinashayk