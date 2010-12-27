Леди Гага впервые прокомментировала слухи о романе с Брэдли Купером

Певица заявила, что они не имеют ничего общего с реальностью.

Знаменитая американская певица Леди Гага впервые рассказала о романе с Брэдли Купером. В интервью изданию Elle звезда заявила, что эти слухи не имеют ничего общего с реальностью.

Стоит отметить, что участие Леди Гаги в режиссерском дебюте Брэдли Купера заставило людей взглянуть на певицу как на серьезную драматическую актрису. Однако участие в фильме "Звезда родилась" принесло артистке не только еще большую известность и "Оскар", но и ненависть поклонников пары Купер-Шейк.

Новость о расставании голливудского актера Брэдли Купера и российской модели Ирины Шейк появилась в начале июня этого года. Четырехлетний роман одной из самых красивых пар Голливуда подошел к концу, и обвинили в этом именно Леди Гагу. По слухам, Купер и Леди Гага сблизились и решили сойтись после съемок фильма "Звезда родилась". 13 июля появилась информация, что певица переехала в особняк актера. Месяцем ранее журналисты заметили, как Шейк вывозила из него вещи.

Все это время Брэдли Купер и Леди Гага никак не комментировали слухи о своем романе, а лишь подогревали их, флиртуя на светских мероприятиях. Сейчас певица призналась, что все это было постановкой и частью пиар-компании фильма. 33-летняя Леди Гага назвала Купера прекрасным отцом и заявила, что никогда не стала бы рушить его семью.

Ранее мы писали, что Леди Гага запрыгнула на фаната и рухнула с ним со сцены.

Фото: Instagram / ladygaga