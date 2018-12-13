СМИ сообщили об окончательном расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера

Папарацци заметили отсутствие на руке Ирины Шейк помолвочного кольца с изумрудом.

Подошел к концу четырехлетний роман одной из самых красивых пар Голливуда. Ирина уже появилась на публике без своего кольца, подаренного ей Купером по случаю помолвки. А вечером журналисты увидели, как Шейк вывозит свои вещи из дома Купера. Об это сообщают зарубежные СМИ.

Отсутствие кольца было не сложно заметить, так как оно очень было похоже на кольцо, подаренное Чарльзом принцессе Диане. Купер подарил его Шейк в декабре 2016 года. Все ждали, что вот-вот состоится свадьба, но ее так и не состоялось.

Первые слухи о близком расставании появились осенью 2018 года, когда многие СМИ начали писать о романе Бредли Купера и Леди Гаги. Многие предполагают, что именно эта история окончательно разрушила отношения Ирины и Брэдли.

Фото: Instagram/ irinashayksdaily