Ирина Шейк выложила откровенное фото в красном купальнике

Таким образом светская львица отреагировала на слухи о расставании с Бредли Купером.

Российская топ-модель Ирина Шейк не стала комментировать слухи о расставании с актером и режиссером Бредли Купером. Вместо того, чтобы впустить прессу в личную жизнь, звезда опубликовала в Instagram откровенный снимок в купальнике. Сама дива заявила, что это ее любимый лифчик с треугольными чашечками. Фотография сделана в ванной комнате.

Напомним, что накануне иностранные издания сообщили о том, что Шейк разорвала отношения с отцом ее ребенка Бредли Купером. До сих пор сведения не подтверждены. Как можно заметить, модель не расстраивается и не грустит - на снимках она выглядит спокойной и счастливой

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Фото и видео: Instagram/irinashayk