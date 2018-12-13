СМИ подозревают новую девушку Джонни Деппа в услугах эскорта

О возможной причастности Полины Глен к провокационным услугам заявила бывшая коллега.

Интернет-СМИ заявили о темном прошлом новой девушки Джонни Депп. Артист не раз заявлял, что Полина Глен с ним не ради финансовой выгоды, а из-за искренних чувств. Однако, пресса узнала о жизни петербурженки, когда та работала еще в России. Знакомые танцовщицы гоу-гоу заявили, что еще тогда Полина всем рассказывала о страстном желании удачно выскочить замуж.

Она уже тогда поставила цель удачно выйти замуж. Часто сидела в телефоне, цепляла парней на сайтах знакомств. Делилась, какие у нее кандидаты на примете, обсуждала сразу нескольких. На тренировках вела себя вульгарно, все время хотела быть поближе к тренеру. Про Полину и ее подругу Аню ходили слухи, что девочки занимаются эскортом. Доказательств не было, но они часто отлучались - якобы по делам заявила изданию "СтарХит" одна из коллег Полины по танцам

Известно, что Депп и русская танцовщица познакомились в Лос-Анджелесе на одной из вечеринок. Полина не узнала в новом приятеле популярного актера Голливуда. Этим она и привлекла внимание артиста. Сейчас парочка живет в частном особняке на бульваре Сансет. Звезда "Пиратов Карибского моря" собирается приехать в Северную столицу, чтобы познакомиться с родителями невесты.

Стоит отметить, что доказательств причастности Полины Глен к эскорт-услугам знакомые предоставить не смогли. Информация опирается только на слухи.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургский бизнесмен Геннадий Глен прокомментировал отношения Джонни Деппа и его дочери.

Фото и видео: Instagram/polinaglen