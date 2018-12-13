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nastya960
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Невеста Джонни Деппа петербургская танцовщица Полина Глен на выходных скрывалась в доме родителей

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Ранее Деппа и Глен вдвоем заметили у кафе "Пушкинъ" в Москве.

Новая подружка Джонни Деппа петербургская танцовщица Полина Глен "прячется в квартире своего отца" на Московском проспекте. Об этом сообщает Daily Mail.

Журналисты увидели девушку в Петербурге во время прогулки на этих выходных. Она была одета в зауженные джинсы, кремовую байкерскую куртку и бейсболку. СМИ сообщают, что ее отец Геннадий Глен, крикнул: "Беги, Поля, беги!", когда он увидел российского журналиста возле дома их семейства. 

До этого очевидцы выложили видео из кафе "Пушкинъ" в Москве. На кадрах видна девушка, очень похожая на Полину Глен и мужчина, похожий на Джонни Деппа. 

Также ранее петербургский бизнесмен Геннадий Глен прокомментировал отношения Джонни Деппа и его дочери. Он сказал, что информация про их роман очень "старая".

Видео: polinaglen; ivan.armfelt/ Instagram 

Теги: джонни депп, полина глен, роман джонни деппа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Мировые новости, Культура, Музыка, Картина дня,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 13:49

И что? Какая мне разница, скрывается она или не скрывается? Правильно - никакой. И, думаю, не только для меня одного. Какая-то бессмысленная новость, а если так, то зачем это здесь выставлять?

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