Невеста Джонни Деппа петербургская танцовщица Полина Глен на выходных скрывалась в доме родителей

Новая подружка Джонни Деппа петербургская танцовщица Полина Глен "прячется в квартире своего отца" на Московском проспекте. Об этом сообщает Daily Mail.
Журналисты увидели девушку в Петербурге во время прогулки на этих выходных. Она была одета в зауженные джинсы, кремовую байкерскую куртку и бейсболку. СМИ сообщают, что ее отец Геннадий Глен, крикнул: "Беги, Поля, беги!", когда он увидел российского журналиста возле дома их семейства.
До этого очевидцы выложили видео из кафе "Пушкинъ" в Москве. На кадрах видна девушка, очень похожая на Полину Глен и мужчина, похожий на Джонни Деппа.
Также ранее петербургский бизнесмен Геннадий Глен прокомментировал отношения Джонни Деппа и его дочери. Он сказал, что информация про их роман очень "старая".
Видео: polinaglen; ivan.armfelt/ Instagram
Обсуждение ( 1 )
И что? Какая мне разница, скрывается она или не скрывается? Правильно - никакой. И, думаю, не только для меня одного. Какая-то бессмысленная новость, а если так, то зачем это здесь выставлять?