Петербургский бизнесмен Геннадий Глен прокомментировал отношения Джонни Деппа и его дочери

Родители танцовщицы Полины Глен живут в Московском районе Петербурга.

Бизнесмен Геннадий Глен, отец петербургской танцовщицы гоу-гоу Полины Глен, которой СМИ пророчат свадьбу с голливудским актером Джонни Деппом, не в курсе, счастлива ли его дочь. Об этом сообщила "Комсомольская правда".

Я не знаю, это надо у нее спрашивать. Она не говорила. Геннадий Глен

Родители танцовщицы живут в Московском районе Петербурга. Мать Ирина работает ветеринаром, а также продает оборудование для рентгена. Сама Ирина Глен отказалась комментировать личную жизнь своей дочери Полины.

В Петербурге живет и старшая сестра Полины, Татьяна. Она работает в банке и счастлива в браке. От комментариев по поводу своей сестры она тоже тактично отказалась.

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Фото и видео: Polina Glen /YouTube; Instagram