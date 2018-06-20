Новая возлюбленная Джонни Деппа Полина Глен: биография, Instagram

В зарубежных СМИ появилась информация о новой возлюбленной голливудского актера Джонни Деппа. Ей оказалась петербургская танцовщица гоу-гоу Полина Глен. Piter.TV рассказывает детали биографии 20-летней танцовщицы.

Еще совсем недавно имя Джонни Деппа фигурировало во всех СМИ из-за его громкого развода с женой. И тут его застукали с новой девушкой. Фотография появилась в Сети уже давно, однако, только сейчас удалось узнать, кто стал новой возлюбленной актера.

Ей оказалась 20-летняя петербургская танцовщица гоу-гоу. Ее зовут Полина Глен. По данным издания Daily Mail, Полина уже живет с Деппом в его особняке. Помимо этого, актер планирует жениться на девушке, а перед этим приехать в Петербург для знакомства с ее родителями.

Джонни Депп познакомился с Полиной Глен на вечеринке в Лос-Анджелесе в 2018 году. По рассказам подруг девушки, Полина даже не знала, кто такой Джонни Депп.

У него было много юридических проблем с бывшей женой, и он встречает эту красивую молодую русскую танцовщицу, которой ничего от него не надо, и она даже не знает кто это.

Это прямо идеальный сценарий для какого-то романтического фильма. В США Полина переехала еще два года назад для своей танцевальной карьеры. По рассказам близких Полины, сейчас у них с Джонни идеальные отношения: он играет для нее на пианино, вместе они смотрят фильмы в его кинотеатре.

Кто такая Полина Глен?

Сейчас Полине 20 лет. Сама она родилась в Казахстане, но потом она и ее родители Геннадий и Ирина переехали в Петербург. Семья до сих пор живет в Северной столице. В детстве она играла на скрипке и занималась танцами. Однако, учиться она пошла в Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, на факультет электроэнергетики. В 18 лет она открыла свою студию "L.I.P.S Dance Studio", но при переезде в США студия закрылась.

По сообщению " Daily Mail", Полина владеет бизнесом по продаже ивового травяного чая из Карелии. В феврале 2015 Глен получила квалификацию гида и переводчика с итальянского. Участвовала она и в танцевальном проекте "Playground LA" и училась у хореографа Тевина Коула.

В общей сложности, ее танцевальный опыт составляет 13 лет, стаж преподавания – 4 года. Девушка входит в TOP10 GOGO танцоров России, а также является одной из лучших GOGO по Санкт-Петербургу. В последние годы она являлась хореографом-постановщиком всероссийского конкурса красоты "Ты Уникальна". Буквально 13 апреля 2019 года она приезжала в Петербург для проведения мастер-класса.

В свои 20 лет Полина успела выступить на одной площадке с DJ мирового уровня: FEDDE LE GRAND, OTTO KNOWS, Eric Prydz, Dirty South, R3hab ,Tomcraft, Thomas Gold,Danny Avila, Crazibiza ,CRIS LAKE,TJR,EDDIE THONEICK и др;

Instagram Полины Глен

Фото и видео: polinaglen/ Instagram; открытые источники