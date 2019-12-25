Экс-полицейские получили 35 лет колонии за развод эскортниц с помощью качков в Петербурге

В Петербурге вынесли приговор бывшим стражам порядка, организовавшим схему вымогательства у жриц любви. Их подельники-плейбои заманивали девушек в номера, где внезапно появлялись оперативники.

В Северной столице завершился суд над тремя бывшими сотрудниками полиции, обвинявшимися в организации криминальной схемы. Общая сумма назначенного им наказания составила 35 лет лишения свободы. Информация об этом поступила из объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Как установило следствие, бывшие оперативники разработали необычный способ заработка. Они наняли привлекательных молодых людей спортивного телосложения, которые вызывали девушек эскорт-услуг на ночь в гостиничные номера или квартиры. После того как девушки приезжали и получали щедрые чаевые, в помещение внезапно входил полицейский. Жрицам любви предлагали выбор: либо заплатить взятку за несоставление протокола о занятии проституцией, либо получить административное наказание.

Однако план дал трещину, когда девушки объединились. Они распространили в специализированных телеграм-чатах, насчитывающих десятки тысяч подписчиков, фотографии альфа-самцов, работавших на полицию. Благодаря этому плейбои получили сомнительную известность на всю страну. Кроме того, одна из пострадавших, ранее отдавшая вымогателям 50 тысяч рублей, набралась смелости и обратилась с заявлением в управление собственной безопасности ГУ МВД. Правоохранители предложили ей выступить в роли наживки. В результате при повторной передаче взятки троица организаторов была задержана с поличным.

На скамье подсудимых оказались бывший заместитель начальника отделения и двое оперуполномоченных. Вину признал лишь один из них, да и то частично. Супруга одного из фигурантов ранее в комментариях СМИ отмечала, что дело неоднозначное, а сами девушки далеко не "тургеневские барышни". Тем не менее суд счел доказательства достаточными.

Экс-заместителя начальника отделения приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Двум бывшим оперуполномоченным назначили 11 и 13 лет строгого режима соответственно. Подельник из числа плейбоев, выступавший посредником, получил 8 лет колонии. Кроме того, всех четверых фигурантов оштрафовали на суммы от 1 до 3,5 миллиона рублей. Их лишили специальных званий и запретили работать в полиции и других правоохранительных органах на сроки от 8 до 9,5 года.

Ранее мы рассказывали о том, что таможенники пресекли деятельность ОПГ, которая занималась нелегальным оборотом табака в Петербурге.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга