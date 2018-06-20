Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице гоу-гоу из Петербурга

Пара уже год живет вместе в особняке в Лос-Анджелесе.

Иностранные СМИ заявили о грядущей свадьбе Джонни Деппа. По данным американских изданий, очередной женой актера может стать русская красавица. Избраннице всего 20 лет. Она занимается танцами гоу-гоу и выступает в Лос-Анджелесе. Пресса даже раскрыла имя счастливицы: Полина Глен. Девушка уже два года как переехала из родного Санкт-Петербурга в США.

С Джонни Деппом петербурженка познакомилась около года назад во время одной из вечеринок. Уже год девушка живет в особняке голливудской звезды на бульваре Сансет. С февраля 2018 года пара появляется вместе, но тогда журналистам не удалось узнать имя спутницы Деппа. Друзья и знакомые селебрити отмечают скромность и непритязательность россиянки.

Британские издания уточняют, что в ближайшее время Полина и Джонни могут прибыть в Северную столицу, чтобы получить благословение на брак от родителей девушки.

Ранее Piter.tv писал о том, что Джонни Депп станет фотожурналистом журнала Life.

Фото и видео: Instagram/polinaglen