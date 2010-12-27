Джонни Депп станет фотожурналистом журнала "Life"

Актер перевоплотится в него в фильме "Минамата".

Джонни Депп снимется в байопике про фотожурналиста Уилльяма Юджина Смита, который стал известеным благодаря своим снимкам в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает Deadline.

Кинокартина будет называться "Минамата". Режиссером выступит Эндрю Левитас , известный по такой работе, как "Колыбельная".

В фильме зрителям расскажут о последних годах жизни фотожурналиста. Так, в соновном сюжете лежит скандал связанный с отравлением ртутью бухты города Минаматы, который Смит должен снять для журнала "Life". Местные полицейские и правительство при этом всячески пытаются скрыть ужасную трагедию.

Известно, что кинолента снята при поддержке пострадавших. Так, авторы проекта уже посетила Японию и взяли интервью у очевидцев тех страшный событий.

Съемки "Минаматы" начнутся зимой следующего года в Сербии.

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Фото:Кинопоиск