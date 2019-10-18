Леди Гага запрыгнула на фаната и рухнула с ним со сцены

В сети появилось видео с конфузом певицы.

Во время турне в США с популярной американской певицей Леди Гагой случился конфуз. Она неожиданно для всех запрыгнула на фаната и рухнула вместе с ним со сцены. В сети появилось забавное видео из зала.

На концерте в Вегасе Леди Гага решила пообщаться с фанатами со сцены и позвала одного из них к себе. Задав несколько вопросов молодому человеку, артистка обхватила его руками и ногами и попыталась залезть на него. Обрадованный фанат подхватил певицу и позволил ей запрыгнуть на себя.

Когда Леди Гага забралась на парня, она отклонилась от него, и бедняга, не выдержав веса, оступился и полетел вместе с певицей со сцены. Весь зал на несколько секунд замер, и только после того, как Гага сказала, что с ней все хорошо, зрители начали смеяться. Прежде чем вернуться на сцену, певица убедилась, что и с фанатом все в порядке, а после продолжила концерт.

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Видео: YouTube / Sabrina S.