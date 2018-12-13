Россияне набросились на Леди Гагу из-за расставания Шейк и Купера

Instagram звезды разрывается от негативных комментариев российских юзеров.

В последние несколько дней Instagram Леди Гаги разрывается от комментариев российских пользователей. Звезду атаковали после того, как по сети поползли слухи о ее романе с Брэдли Купером. Ситуацию усугубила новость о расставании актера с российской моделью Ириной Шейк.

Страничка американской певицы превратилась в чат, в котором российские юзеры не только хейтят певицу, но и делятся жизненными лайфхаками. Некоторые, пользуясь ситуацией, предлагают познакомиться или что-нибудь купить.

Новость о расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк появилась в начале июня. Четырехлетний роман одной из самых красивых пар Голливуда подошел к концу, и в этом винят Леди Гагу. По слухам, именно певица встала между актером и российской моделью. После съемок фильма "Звезда родилась" Купер и Леди Гага сблизились и решили сойтись. 13 июля стало известно о том, что певица переехала в особняк актера. Месяцем ранее журналисты заметили, как Шейк вывозила из него вещи.

Фото: Instagram / ladygaga, Mash