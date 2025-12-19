Петербурженка Юлия Зорькина стала лауреатом AVN Awards 2026 в США

Уроженка Петербурга во второй раз получила престижную награду индустрии.

Уроженка Санкт-Петербурга Юлия Зорькина одержала победу на церемонии AVN Awards 2026 в Лас Вегасе, получив международную награду за режиссерскую работу в индустрии фильмов для взрослых. Об этом сообщает КП-Петербург.

Церемония вручения AVN Awards 2026 состоялась 26 января в Лас Вегасе. Юлия Зорькина, работающая под профессиональными именами Julia Grandi и Juliana Grandi, стала победительницей в номинации "Best Directing Portfolio — International", что переводится как "Лучшее режиссерское портфолио — иностранные фильмы".

Для Зорькиной эта награда стала второй в карьере на премии AVN Awards. Ранее она уже становилась лауреатом этой премии за профессиональные достижения.

После церемонии Зорькина опубликовала фотографию с наградой в социальных сетях и поблагодарила команду, с которой сотрудничает при создании проектов.

Ранее в Мариинском дворце наградили авторов проектов по сохранению памяти.

Фото: pxhere