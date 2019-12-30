Поклонская назвала скандал вокруг фильма "Матильда" ошибкой

Депутат требовала признать фильм "экстремистским материалом".

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала "ошибкой" свое поведение во время премьеры фильма "Матильда". Об этом она сказала в интервью "КП".

По словам чиновницы, на тот момент она думала "по-прокурорски", что нельзя делать в политике. Она призналась, что озвучила свое личное мнение, которое не стоило говорить публично. Поклонская добавила, что сейчас бы не сделал "ту ошибку".

В 2017 году Поклонская разместила видеообращение к генпрокурору России Юрию Чайке с требованием отобрать у фильма "Матильда" Алексея Учителя прокатное удостоверение и признать его "экстремистским материалом". По ее мнению образ Николая II в картине не соответствовал реальному.

Видео: Piter.TV, YouTube / Наталья Поклонская