Видео: Поклонская потребовала от генпрокурора запрета "Матильды"

Во вторник, 17 октября на YouTube депутат госдумы Наталья Поклонская разместила видеообращение к генпрокурору России Юрию Чайке с требованием отобрать у фильма "Матильда" Алексея Учителя прокатное удостоверение и признать его "экстремистским материалом". Об этом пишет "Фонтанка".

Во вторник, 17 ноября на YouTube появилось видеообращение депутата Госдумы Натальи Поклонской к генпрокурору России Юрию Чайке. Экс-прокурор Крыма требует отобрать у фильма "Матильда" Алексея Учителя прокатное удостоверение и признать его "экстремистским материалом". Об этом сообщает "Фонтанка".



В массовых беспорядках, которые прокатились по стране, Поклонская обвиняет картину Алексея Учителя.



Напомним, что по делам поджога машин и кинотеатров противниками фильма задержан лидер "Христианского государства" Александр Калинин.



Депутат Госдумы также отметила, что у Алексея Учителя существует мощная группа поддержки. Поклонская призвала не путать свободу самовыражения с посягательством на историческую правду и нравственные основы.



Экс-прокурор Крыма подчеркнула, что борьба с "Матильдой" объединила православных и мусульман России, а в финале своего обращения чуть ли не пригрозила генпрокурору — на него, по словам депутата, теперь надеются сотни тысяч верующих, которых он не должен подвести.



Видео: YouTube/Наталья Поклонская