Матильда опубликовала грустные стихи после сообщения о женитьбе Шнурова

Она опубликовала стихотворение Никогда ни о чем не жалейте вдогонку" Андрея Дементьева.

Бывшая жена лидера группы "Ленинград" Матильда Шнурова после признания экс-супруга о новой женитьбе в своем микроблоге опубликовала грустное стихотворение Андрея Дементьева.

Матильда буквально через час после поста Сергея Шнурова опубликовала свою фотографию в черно-белом цвете и в подписи опубликовала стихотворение "Никогда ни о чем не жалейте вдогонку" Андрея Дементьева.

В комментариях поклонники, как это обычно бывает, разделились на два фронта: кто-то поддерживает Сергея, говоря, что он правильно поступил, когда показал всем и все открыто, кто-то, наоборот, осудил его, сказав, что такая скоропостижная женитьбе совсем не про любовь.

Напомним, Матильда и Сергей Шнуров развелись летом этого года.

Фото: matilda.shnurova/ Instagram