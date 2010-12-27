Сергей Шнуров опубликовал фото четвертой жены

Буквально несколько дней в средствах массовой информации появилась информация о тайной женитьбе Сергея Шнурова на светской львице Ольге Абрамовой. Теперь певец подтвердил все догадки, опубликовав совместный снимок с возлюбленной в своем Instagram.
Шнуров, как всегда, в подписи к фотографии оставил целую поэму, чем и подтвердил, что он опять не холостой.
Выпивая с тобой третью стопку,
Говорил себе — не торопись, постой.
А потом схватил тебя за попку.
Глядь, опять уже не холостой.
Сергей Шнуров
Поклоннники радуются за лидера группы "Ленинград" и пишут ему различные поздравления.
Фото: shnurovs/ Instagram