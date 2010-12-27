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Сергей Шнуров опубликовал фото четвертой жены
Вчера, 12:33
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nastya960
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Сергей Шнуров опубликовал фото четвертой жены

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"А потом схватил тебя за попку. Глядь, опять уже не холостой"

Буквально несколько дней в средствах массовой информации появилась информация о тайной женитьбе Сергея Шнурова на светской львице Ольге Абрамовой. Теперь певец подтвердил все догадки, опубликовав совместный снимок с возлюбленной в своем Instagram.

Шнуров, как всегда, в подписи к фотографии оставил целую поэму, чем и подтвердил, что он опять не холостой.

Выпивая с тобой третью стопку, 
Говорил себе — не торопись, постой. 
А потом схватил тебя за попку. 
Глядь, опять уже не холостой.

Сергей Шнуров

Поклоннники радуются за лидера группы "Ленинград" и пишут ему различные поздравления.

Фото: shnurovs/ Instagram

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Теги: ленинград , новая жена , сергей шнуров
Категории: Лента новостей Новости СПб Новости шоу-бизнеса России Картина дня

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