Сергей Шнуров опубликовал фото четвертой жены

"А потом схватил тебя за попку. Глядь, опять уже не холостой"

Буквально несколько дней в средствах массовой информации появилась информация о тайной женитьбе Сергея Шнурова на светской львице Ольге Абрамовой. Теперь певец подтвердил все догадки, опубликовав совместный снимок с возлюбленной в своем Instagram.

Шнуров, как всегда, в подписи к фотографии оставил целую поэму, чем и подтвердил, что он опять не холостой.

Выпивая с тобой третью стопку,

Говорил себе — не торопись, постой.

А потом схватил тебя за попку.

Глядь, опять уже не холостой. Сергей Шнуров

Поклоннники радуются за лидера группы "Ленинград" и пишут ему различные поздравления.

Фото: shnurovs/ Instagram