Адвокат Учителя о новом иске против "Матильды": "Что тут еще можно комментировать. Осень, кому-то захотелось немножко славы"

Истец требует уничтожить все копии фильма и выплатить ему компенсацию.

Адвокат режиссера "Матильды" Алексея Учителя, Константин Добрынин, назвал новый икс против нашумевшей картины "забавным эхом войны". Об этом юрист сообщил "78.ру".

Он сказал, что пока не ознакомился с материалами иска, и признается, что даже не хочет этого делать. По его мнению, таким образом заявитель просто пытается привлечь к себе внимание.

Что тут еще можно комментировать. Осень, кому-то захотелось немножко славы. Константин Добрынин

Напомним, что житель Екатеринбурга Руслан Алиев обратился в суд Северной столицы с просьбой прекратить дальнейшей распространение фильма и уничтожить все его существующие копии на носителях и в Интернете. Помимо этого мужчина требует компенсировать ему 1 миллион рублей за причинённый моральный вред.

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Фото: кадр из фильма "Матильда"