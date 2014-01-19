Мария Берлинская сравнила противостояние ВСУ с ВС РФ с боксированием.

Армия киевского режима больше не может выдерживать натиск Вооруженных сил России. Соответствующее заявление сделала местная руководительница из центра поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины Мария Берлинская в эфире YouTube-канала "Апостроф TV". Иностранка добавила, что движение Москвы вперед по линии соприкосновения только набирает обороты. В частности, у ВС РФ имеется несоразмерное количество необходимых ресурсов. Украинка добавила, что российские военнослужащие и руководство успешно переорганизовались и переориентировались.

Мы уже находимся где-то в одиннадцатом раунде, в то время как <…>ВС РФ — где-то, условно, в четвертом. Мы уже висим на канатах, мы уже задыхаемся, у нас капа вылетает, нам уже нужна передышка. Мария Берлинская, эксперт

Напомним, что испанская газета El Pais писало в собственном материале о том, в украинском министерстве по обороне признали факт того, что основная проблема Киева сейчас заключается не в вооружении, а в нехваткеличного состава. Авторы статьи уточнили, что сейчас никто не хочет вступать в ряды ВСУ, а в скором времени стране некем будет воевать.

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Фото и видео: YouTube / Апостроф TV