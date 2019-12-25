На Украине задержали двух самых влиятельных в стране "воров в законе". Об этом сообщили представители правоохранительных органов в официальном заявлении. В ближайшее время полиция предъявит им уголовное обвинение по статьям за установку и распространение преступного влияния.
"Ворами в законе" по прозвищу Умка и Лаша Сван инкриминируют установление и распространение преступного влияния в соответствующем уголовном статусе - статью 255-1 УК Украины.
пресс-служба полиции Украины
Известно, что авторитета Умку правоохранители поймали на территории аэропорта Днепра, когда мужчина намеревался покинуть страну. Лава Сван был задержан в одно из отелей города. Оба подозреваемых, по версии следствия, контролировали криминальный контингент в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской областях.
В Москве задержали подозреваемого в убийстве вора в законе Али Гейдарова.
Фото: www.npu.gov.ua
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