Оба подозреваемых криминальных авторитета находились в городе Днепр.

На Украине задержали двух самых влиятельных в стране "воров в законе". Об этом сообщили представители правоохранительных органов в официальном заявлении. В ближайшее время полиция предъявит им уголовное обвинение по статьям за установку и распространение преступного влияния.

"Ворами в законе" по прозвищу Умка и Лаша Сван инкриминируют установление и распространение преступного влияния в соответствующем уголовном статусе - статью 255-1 УК Украины. пресс-служба полиции Украины

Известно, что авторитета Умку правоохранители поймали на территории аэропорта Днепра, когда мужчина намеревался покинуть страну. Лава Сван был задержан в одно из отелей города. Оба подозреваемых, по версии следствия, контролировали криминальный контингент в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской областях.

В Москве задержали подозреваемого в убийстве вора в законе Али Гейдарова.

Фото: www.npu.gov.ua