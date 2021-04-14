Мужчина будет допрошен в Следственном комитете.

В Москве задержали подозреваемого в убийстве вора в законе Али Гейдарова, известного также под псевдонимом Альберт Рыжий. По информации от старшего помощника главы Следственного комитета по региону Юлии Ивановой, представители ведомства обнаружили мужчину, который может быть причастен к трагедии, произошедшей на территории фитнес-центра "Алые паруса" на северо-западе города.

Задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства в тренажерном зале на северо-западе Москвы ... В жилище, где скрывался фигурант проводятся обыски. Юлия Иванова, представитель СК РФ по региону

Чиновница заметила, что в ближайшее время подозреваемого доставят в столичное управление СК для проведения следственных мероприятий. Ранее ведомство распространило в социальных сетях видео с моментом выстрела. По факту инцидента возбуждены уголовные дела по статьям за убийство и незаконный оборот оружия.

Убитым в фитнес-клубе в Москве оказался вор в законе Альберт Рыжий.

Видео: YouTube/Следственный комитет России