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На Украине за две недели уничтожили около 600 наемников
Сегодня, 12:46
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На Украине за две недели уничтожили около 600 наемников

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Сергей Шойгу рассказал о ликвидации иностранных граждан, которые прибыли на Украину воевать.

На Украине за две недели уничтожили около 600 иностранных наемников. Соответствующими цифрами на селекторном совещании в российском министерстве по обороне поделился глава профильного ведомства Сергей Шойгу. Чиновник уточнил, что еще около 500 зарубежных представителей покинули территорию страны в рамках проведения специальной военной операции.

За последние две недели страну покинуло более пятисот наёмников и ещё около шестисот уничтожено.

Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что на Украине продолжаются целенаправленные действия по отслеживанию и уничтожению иностранных наёмников. За счет нанесения воздушных ударов высокоточным оружием по центрам подготовки наёмников производится ликвидация военных объектов. ВС РФ фиксирует снижение количества боевых потерь на Украине.

Шойгу: Спецоперация на Украине продолжится до достижения целей.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: минобороны, наемники, сергей шойгу
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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