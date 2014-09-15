На Украине за две недели уничтожили около 600 наемников

Сергей Шойгу рассказал о ликвидации иностранных граждан, которые прибыли на Украину воевать.

На Украине за две недели уничтожили около 600 иностранных наемников. Соответствующими цифрами на селекторном совещании в российском министерстве по обороне поделился глава профильного ведомства Сергей Шойгу. Чиновник уточнил, что еще около 500 зарубежных представителей покинули территорию страны в рамках проведения специальной военной операции.

За последние две недели страну покинуло более пятисот наёмников и ещё около шестисот уничтожено. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что на Украине продолжаются целенаправленные действия по отслеживанию и уничтожению иностранных наёмников. За счет нанесения воздушных ударов высокоточным оружием по центрам подготовки наёмников производится ликвидация военных объектов. ВС РФ фиксирует снижение количества боевых потерь на Украине.

Шойгу: Спецоперация на Украине продолжится до достижения целей.

Фото и видео: Минобороны России